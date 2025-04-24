Минобороны РФ: Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА в зоне действия «Центра»

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 российской армии ударил по украинскому пункту управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны России.
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