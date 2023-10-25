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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Стоматолог Юрченко объяснила, зачем лечить зубы, если болит спина

Стоматолог Юрченко объяснила, зачем лечить зубы, если болит спина

Боль в спине может быть связана с состоянием зубов и десен по нескольким причинам. Один из возможных механизмов — связь нервов, которые идут к зубам, с нервами, которые «заведуют» другими частями тела, включая спину.

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