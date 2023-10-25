Стоматолог Юрченко объяснила, зачем лечить зубы, если болит спина

Боль в спине может быть связана с состоянием зубов и десен по нескольким причинам. Один из возможных механизмов — связь нервов, которые идут к зубам, с нервами, которые «заведуют» другими частями тела, включая спину.
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