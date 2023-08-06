ДОЛГИ МИГРАНТОВ ВЗЫЩУТ С РУССКИХ: СТО ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ ЗАКОННО ОБОСНУЮТСЯ В РОССИИ

МФО считает свои убытки по невозвратным %... Получается мигранты грабят грабителей.... Нет худа без добра...

лл

лина любимцева

Пусть ДИАСПОРЫ выплачивают долги своих соплеменников микрофинансовым организациям. При чем тут россияне? Мы им что - родичи, гаранты, или кто мы им?