Медвежий угол

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ДОЛГИ МИГРАНТОВ ВЗЫЩУТ С РУССКИХ: СТО ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ ЗАКОННО ОБОСНУЮТСЯ В РОССИИ

ФОТО: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Трудовые мигранты в России задолжали микрофинансовым организациям миллиарды рублей.

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Комментарии
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M
Malina
МФО считает свои убытки по невозвратным %... Получается мигранты грабят грабителей.... Нет худа без добра...
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2 час.
лл
лина любимцева
Пусть ДИАСПОРЫ выплачивают долги своих соплеменников микрофинансовым организациям. При чем тут россияне? Мы им что - родичи, гаранты, или кто мы им?
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15 мин.
Olga Chuhutina
Буду  постоянно ставить свечу в церкви  что бы  Россия освободилась от этой мрази.
Ответить
2 мин.

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