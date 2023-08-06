ФОТО: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Трудовые мигранты в России задолжали микрофинансовым организациям миллиарды рублей.
ДОЛГИ МИГРАНТОВ ВЗЫЩУТ С РУССКИХ: СТО ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ ЗАКОННО ОБОСНУЮТСЯ В РОССИИ
Комментарии
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M
Malina
МФО считает свои убытки по невозвратным %... Получается мигранты грабят грабителей.... Нет худа без добра...
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2 час.
лл
лина любимцева
Пусть ДИАСПОРЫ выплачивают долги своих соплеменников микрофинансовым организациям. При чем тут россияне? Мы им что - родичи, гаранты, или кто мы им?
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15 мин.
Olga Chuhutina
Буду постоянно ставить свечу в церкви что бы Россия освободилась от этой мрази.
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2 мин.
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