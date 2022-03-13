В Архангельске состоялся фестиваль зимнего мотоспорта «Сноу Поморье»

Десятки спортсменов и сотни зрителей собрались в Малых Карелах воздать должное духу соперничетва.Фестиваль зимнего мотоспорта Архангельской области стал доброй традицией, а гонки на снегоходах и сноубайках завоёвывают всё больше поклонников.