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В Архангельске состоялся фестиваль зимнего мотоспорта «Сноу Поморье»

В Архангельске состоялся фестиваль зимнего мотоспорта «Сноу Поморье»

Десятки спортсменов и сотни зрителей собрались в Малых Карелах воздать должное духу соперничетва.Фестиваль зимнего мотоспорта Архангельской области стал доброй традицией, а гонки на снегоходах и сноубайках завоёвывают всё больше поклонников.

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