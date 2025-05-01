Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Это прекрасно - такие превентивные удары, но хоть бы уж прекратили выдавать за правду байки про "подполье"! Любое под...Россия ударила пе...
  • Evgeni Velesik
    СМЕРШ это репрессивный орган и он относится к контрразведке, а вот к кому относится ФАС?Очередь к стенке:...
  • Лидия Санникова
    Как придумали искусственную сеструху, так и отменили...Никакого компроми...

Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового «Смерша»

Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового «Смерша»

Череда громких дел по поводу масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, которые в значительной степени повлияли на способность отразить вторжение ВСУ на первоначальном этапе и итоговый масштаб жертв и разрушений, подчеркивает справедливость многочисленных призывов приравнять экономические преступления, отражающиеся на национальной безопасности, к актам саботажа и государственной измене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
СМЕРШ это репрессивный орган и он относится к контрразведке, а вот к кому относится ФАС?
Ответить
1 час.
наверх