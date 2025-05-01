Череда громких дел по поводу масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, которые в значительной степени повлияли на способность отразить вторжение ВСУ на первоначальном этапе и итоговый масштаб жертв и разрушений, подчеркивает справедливость многочисленных призывов приравнять экономические преступления, отражающиеся на национальной безопасности, к актам саботажа и государственной измене.