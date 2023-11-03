Рой Джонс высказался об истинном победителе боя между Нганну и Фьюри

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о недавнем поединке между франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.