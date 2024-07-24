Чем занимается Фонд «Росконгресс»

Фонд «Росконгресс» создан в 2007 году по решению Президента Российской Федерации. Целью создания было содействие развитию экономического потенциала страны, а также продвижение национальных интересов и укрепление имиджа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии