Почему Путин повысил пенсионный возраст, хоть и обещал не повышать

Темы дняПолитикаПочему Путин повысил пенсионный возраст, хоть и обещал не повышать Шёпот Кремля Смысл некоторых событий и решений иногда бывает понятен не сразу.Вернуться к статье10138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григорову меня только один вопрос....не надоело обсасывать ...то что уже работает?Аристарх Смугловопять ты из своей жопы пластилин пытаешься наковырять?ВМВиктор масловБизнесмены набрали долгов,а народ ,пожилые люди,должны расчитываться.Путин блестяще решил задачу.ААндрейКак обычно в России при Путине-виноват богатый,а расплачивается бедный.Наворовали и вывели из страны миллиарды,а теперь типа МВФ платить нечем,и Путин в тупике,опять его подставили.И так 20 с лишним лет.А сам он хороший и непричем.Виктор ВасиленкоПутину насрать на народ ....ВВладимирЭто были кредиты под гарантии государства. Вопрос: куда пошли деньги, если кредиты не выплачены? В противном случае МВФ можно послать по адресу прописки.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Потому что нет денег на пенсии. Все деньги уходят на материнский капитал в неблагополучные семьи, которые только ради материнского капитала и рожают детей, у которых к тому же и плохая наследственность. Вот ради этого и не спешите на пенсию. Поддержите рождение нездорового поколения. В моё время брали налог на бездетность--С женщин до замужества, с мужчин до рождения ребёнка. Кто хотел детей, рожал. Кто не хотел--платил налог в бюджет. А теперь всё встало с ног на голову. Что с миром делается??Валера ЮшковПочему Путин повысил пенсионный возраст, хоть и обещал не повышать, а потому, что он теперь в открытую перешёл на сторону белых.Boris JanovskyОн никогда и не был на иной стороне.Валера ЮшковНу хотя бы не так явно это выпячивал.Boris JanovskyПросто уже нет никакой необходимости напрягаться для сокрытия чего бы то ни было. Он практически неуязвим.Валера Юшкова хорошо , что он так считает.Boris JanovskyОн не только "так считает", но и постоянно тестирует систему. "Обнуление" - типичный тест. Школа КГБ готовила хороших специалистов.Nikita Kopitovну да,пенсионную реформу заставили сделать МВФ(детище ростовщиков -банкиров владеющих станком печатающим доллар и евро)Коронобесие придумало и осуществляет ВОЗ -которую придумали те же кланы банкиров -ростовщиков. Вот такие "независимые" государства на планете. Почти все подняли возраст пенсионный и все "борются" "пандемией" лабораторной болезни(сколько их там янки усовершенствовали и распространяют по Земле: СПИД ,эбола ,птичий грипп, свиной грипп .....)ААндрейХа,вот и реформу оказывается заставили принять.А что ж тогда Путин из каждого утюга кричит,что Россия самостоятельная держава и никто нам не указ,а самого постоянно в дерьмо лицом тыкают?А он только утирается и озабоченность выражает.Виктор Василенков этом сущность нашей власти - врать и утираться ....Владимир ПетросовНет. Сущность только в воровстве.Владимр СемкинНачали отмывать путю обеляя его действия но факт остается тем что царь воров и олигархов действовпл и будкт дейсьвовать в интересах капиьала и уничтожаьь русский народ.Татьяна ЧайкаНу что ж вы все привязались к этому пенсионному возрасту.Это уже даже не смешно,разве можно сравнить людей 30х годов рождения с 60м годом рождения???Возраст 55-60 лет самый продуктивный в смысле опыта,навыков,знаний при фактически свободы от воспитания и роста детей)))На лавочке что ли сидеть,водчонку хлебать,козла забивать???Привычки уже не те,что были в 50-60-70е годы))))Аристарх Смугловзачем же на водочку тратица 😉 кисель соловьиный бесплатно кажный божый день 🤣🤣🤣Гена КПравда в том, что и здоровье не у всех работников уже к 60 есть, а только у тех кто в кабинетах зад просиживает... Профессии то разные у всех...Гаражный кооператив ЛАДАТе у кого есть опыт, им работать негде. предприятия развалены теми кто кредиты брал, под гарантии государства, а потом и предприятия продал и деньги давно вывел англии, испании, сша. Те у кого есть опыт и знания водочку ни когда нехлебали. Прежде чем квакать, надо мозги иметь.валерий скворцовЧто вы валите всё на СССР-вы в нём жили? Все те кого вы называете продуктивными уже на улице и не куда не берут.Aamv07таня сами то Вы где работаете и про рождение в тридцатые поподробней и чем рождённые в 60 отличаются, у них что глаза на другом месте, да и на пенсию рабочий платит в 10 раз а предприниматель в 6 раз больше последние годы, это не про богатых а те кто работает при этом еще и возраст поднят.igor smirnowрешили обмануть природуННиктоТебя бы под землю в шахтёры или дальнобойщиком неделями за баранкой сидеть, не жрать вовремя, не спать и каждому оборотню в погонах бабло отстёгивать, у тя же продуктивный возраст.Адольф ПешковЧистейшей воды демагогия. Какой то авторишка перед выборами решил позлизнуть Путину задницу. И изложил в статье заранее решаемую школьником высосанную из пальца задачку. Пожонглировал на его взгляд заумными фразами и считает, что убедил публику в гениальности довольно близорукого Путина. Вся статья может быть заменена одной единственной фразой. Путин может делать любые кульбиты против народа. и вся властная машина его отмоет без проблем. А рейтинги это просто старая тряпка.Александр Воронцовв итоге число пенсионеров снизилось более на 1,27 миллионов...ИИринаВраги коммунистов во власти ,с одной стороны ,же-факто ,отменили пенсии от Государства ,в открытую говорят ,что пенсии для пенсионеров должны зарабатывать работающие через свои налоги в Пенсионный Фонд ,с другой ,выставляют себя благодетелями , за то ,что они платят пенсии.Игорь КинжаловНу и набуровила...ты хоть сама, кукла тряпочная, поняла что написала?Wlad WladНеобходимость "алиментов" в "пенсионных реформ" - это следствие того, что "женское образование" и "женская работа" ДВЕ ТРУБЫ из бюджета В КАНАЛИЗАЦИЮ.vi viВыдержка из текста автора: "Я задумался, а почему в Китае это не вызвало таких же волнений .. ." Приятно, когда автор задумывается. Но, лучше сначала задумываться, а потом писать. Выход на пенсию, это не самоцель. Сначала нужно эту пенсию заработать. Хотя, кто хочет может с рождения не работать..Анатолий БАГподстилка писала...Марат ИвановБред. Это он всё время пишет, что Земля плоская?Шалин АлексейВспомнился свинврун из скотного двора)Михаил АбросимовМВФ не кредитует частные предприятия. Их кредитуют частные коммерческие банки, только в этом случае зарубежные.anatoliyТак оказывается дал кредит в валюте и потом шантажируй ? И об этом не знал такой разведчик как Путин ? И что такое триста с небольшим долга для России ? Не смогли отдать ? Чушь и не убедительно. Это скорее свои подножку подставили. А МВФ всегда гавкает на удушение .Взял значит кабала. Это инструмент запада.И скорее всего мы никогда не узнаем правды.Мня в последнее время как то напрягает везде в ответе один Путин ? А где остальной аппарат ? И ведь он и раньше был во всём в ответе когда Премьером был. Знаю одно человека с таким богатым опытом нужно убрать .Много знает и всё наперёд просчитывает. Вот главная головня боль запада.евгений никитиннабрал кредитов не Путин, а Горбачев и Ельцин. А вот Путин отдает.igor smirnowсколько можно уже их отдавать, еще при елкине трындели что расплатилисьSSSasha Sokolovтема давно не интересна никомуigor smirnowуже на пенсии или не светит?SSSasha Sokolovсогласись тема с бородой никто ничего переделывать уменьшать не будет если тебе до пенсии еще 8 лет ,то еще надо тебе до нее элементарно дожить,что проку тебе сегодня что то тут говорить про пенсию?igor smirnowспокойно ждем дальнейших улучшенийSSSasha Sokolovот кого ты что ожидаешь,странный читатель,тыж понимаш Путин в обратную сторону не играет,или это ты не догоняешь?...Игорян нельзя на старости быть таких дураком,прям смешно читать такоеigor smirnowмне как то нас рать куда он играетigor smirnowесть такое слово сарказм но не все догоняют панимашSSSasha Sokolovтеперь ясноSSSasha Sokolovтогда что комметировать если срать тебе на реформу?Гаражный кооператив ЛАДАПоискал, кто написал эту статейку? Афф-ффтора не нашёл! Он или тупой или подлый, но в Китае, сам не был, но знакомые деловые и живут и мотаются туда по делам, до недавнего времени пенсии платили только военным и прочим спец.служащим. Теперь будут платить всем с 65 лет.MMMiner MarkovО! Оказывается бизнес виноват, что брал кредиты на Северный поток, Силу Сибири, на постройку Восточного и еще много на что у МВФ! А прибыль куда вывозили?Гаражный кооператив ЛАДАА ты видел документы??? Нет??? Тогда не поднимай волну, а по русски:" не 3,1415зди!"Кредиты брали ещё лет 15 - 20 назад, а то и раньше при ЁБН. Международные кредиты обычно лет на 25, как минимум, даются. Так точно кредиты брали при строительстве "Дружбы".Сергей ФедотовДругими словами, Россия не самостоятельное и не независимое государство. И президентом нашим Запад легко управляет. ЭТО хотел сказать автор?Наталья Ефимова (Вишнёва)Да ладно?!!! Как то все не убедительно!!! Бизнес это всегда риск и ставить под удар всё пожилое население ради бизнесменов?!!! Да и долг не такой уж большой по сравнению с тем какие выплатила моя страна!!! Это первое и второе, следующие автор статьи либо не черта не понимает, либо статья заказная (что очень возможно) целью которой является повлиять на избирателя и явно в не лучшую сторону!!! Да эта реформа это жирный минус на ЕР и там окопались, как бы их по мягче назвать, хотя все знают, кто и как называется например: Роднина- была ВЕЛИКАЯ спортсменка советского союза и, что с ней стало?!!! Или Пушкина с её бредовым законом. Только позорит фамилию великого поэта как в прочем и людей которые ей оказали честь быть избранной в думу!!! И как всё это отплатило людям?!!! А всем нам надо думать кого мы с Вами выбираем и кто должен защищать наши с Вами интересы!!! Иначе какой смысл потом возмущаться, мы же сами всяких родниных, пушкиных и прочих садим себе на шею и даём им возможность делать то, что они делают!!! ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ САМИ И ВЫБИРАЙТЕ ТОЖЕ САМИ!!!igor smirnowкого легче трясти?НСНина СинельниковаВ общем, все в порядке, все по плануАлександр ТарасовЖили, живём и будем жить, но РоссииАлександр ТарасовЖили, живём и будем жить, но РоссииАлександр ТарасовЖизнь поставит всё на свои места.......Виктор ВишневскийВсё и так понятно. Ещё когда вступили в ВТО, одним из пунктов был - поднятие пенсионного возраста. К тому же, лишний раз доказывает, что нашему президенту, нельзя верить. Грош цена его слову. Он заявил что пока он жив, пенсионный возраст, повышаться не будет. Раз возраст подняли, значит президент умер.Сергей ФедотовДа и ладно бы, если б возраст повысили по решению Нашего правительства и президента. Обоснованно, с расчётами, с конкретными целями. Но повысили в угоду МВФ, цели не достигнуты, на уровне правительства уже заявлено - пенсионная "реформа"(убейте, но без кавычек это писать не могу) провалена. Виновных нет, никто не наказан. Просто ухудшили жизнь изрядной части населения. Не это ли было истинной целью? А про долги наших бизнесменов, фуфло это. Это какие же такие бизнесмены удостоились 300 с лишним миллиардов зелени от МВФ получить? Пофамильно, пожалуйста.Николай ЗайчиковИнтересно , а почему за яхты и недвижимость в Англии и США купленными частными олигархами должна расплачиваться Россия . Автор этой писанины или дурак или негодяй из ЕРВладимир ПетросовПо всей видимости, МВФ диктует России и не выплачивать заработанную человеком пенсию его родне, в случае смерти. Человек своим трудом откладывал себе пенсионные накопления всю жизнь, но не дожил до выхода на пенсию. Здоровье положил на рабочее место. Так сплошь и рядом. Умер. Ах как не повезло. Зато пенсионному фонду резко повезло с его накоплениями. Да при такой боеспособности страны МВФ обосранный младенец. При желании.БОБорис ОсиповСергей ФедотовА как быть с теми, кто считает, что Путин либо заврался, либо не в курсе, что происходит в стране, которой он руководит? Как быть с теми, кто не убрать Путина хочет, а чтоб он наконец начал работать, например заняться, как он обещал идя на выборы в 2018-м социальной и экономической политикой в стране? Не подачки раздавать, не крышу бабушкам крыть, не дрова им подвозить, а заставить своих чиновников работать, а не делать работу за них. Дать людям не рыбу, которую они сожрут и опять будут сидеть голодными, а удочку.БОБорис ОсиповКито хотел удочку, тот уже давно её имеет, а остальные ждут рыбу...Сергей ФедотовВ том-то и дело. От сегодняшней власти, как от природы, милостей не будет. Нужно брать самому. Власть озабочена лишь собственным карманом и корытом, у которого примостилась и всячески держится.БОБорис ОсиповКапитализм хотели...Так примите и распишитесь...igor smirnowа нужна нам их дружба?igor smirnowа кто его хотелБОБорис ОсиповК сожалению большинство в России...на защиту СССР никто не вышел...nestor 19У кого-нибудь спросили,а хочет ли он капитализм?БОБорис ОсиповТак про это не спрашивают...А вот против никто не выступил...АХАлексей ХохловВ 2015 году Россия выплатит по внешнему долгу $65 млрд. Большая часть этой суммы, по словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, уже погашена. По итогам 2014 года внешний долг России снизился на 18% — до $599,5 млрд. Основная его часть приходится на обязательства отечественных компаний перед внешними кредиторами ($376,5 млрд) и задолженность банков ($171,1 млрд).igor smirnowплатят, платят, а долг только растетАХАлексей ХохловПри путине внешний долг РФ только рос с 213,5 млрд долл в 2005г до 599,5 млрд долл в 2015г, Не надо забывать, что это время считается "жирным" для РФ.АХАлексей ХохловСмотрим 2018 год: "Минфин на днях опубликовал поправки в закон о федеральном бюджете. Ведомство ожидает вместо дефицита в 1,3% ВВП профицит в 0,45% или 440,6 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые, согласно бюджетному правилу, идут на покупку валюты, оцениваются в этом году в 2,74 трлн рублей. С учетом того, что в прошлом году на эти цели было направлено 829 млрд руб., общая сумма накоплений составит 3,6 трлн руб. Большая часть из них будет перечислена в ФНБ (остальные останутся на казначейском счете Минфина). Таким образом, в Фонде национального благосостояния (ФНБ) к концу года окажется свыше 7 триллионов. По состоянию на 1 мая 2018 года объем ФНБ составил 3,963 трлн руб., что эквивалентно $63,9 млрд, сообщает Минфин. Тратить эти деньги на текущие расходы правительство не может. А после 7 мая масштабы государственных трат выросли на 8 триллионов рублей. Именно столько, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, нужно найти кабмину для выполнения указа президента о приоритетах национального развития. Общая сумма расходов на 12 нацпрограмм составит 25 трлн руб. за шесть лет. «Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн руб. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб», — сказал Медведев, выступая в Госдуме 8 мая."АХАлексей ХохловТеперь совсем простой вопрос КТО и КУДА истратил трл рублей в 2018 году как раз в год введения "пенсионной аферы" ?АХАлексей ХохловСовокупный внешний долг России – динамика по годам (данные ЦБ РФ): на 01.01.1994г. – 118,007 млрд. долларов на 01.01.1995г. – 126,810 млрд. долларов на 01.01.1996г. – 132,850 млрд. долларов на 01.01.1997г. – 153,044 млрд. долларов на 01.01.1998г. – 182,883 млрд. долларов на 01.01.1999г. – 188,534 млрд. долларов на 01.01.2000г. – 178,256 млрд. долларов на 01.01.2001г. – 160,234 млрд. долларов на 01.01.2002г. – 146,553 млрд. долларов на 01.01.2003г. – 151,302 млрд. долларов на 01.01.2004г. – 184,955 млрд. долларов на 01.01.2005г. – 213,335 млрд. долларов (в иностранной валюте – 195,631 млрд. долларов; в национальной валюте – 17,704 млрд. долларов) на 01.01.2006г. – 257,204 млрд. долларов (в иностранной валюте – 227,754 млрд. долларов; в национальной валюте – 29,450 млрд. долларов) на 01.01.2007г. – 313,214 млрд. долларов (в иностранной валюте – 250,587 млрд. долларов; в национальной валюте – 62,627 млрд. долларов) на 01.01.2008г. – 464,384 млрд. долларов (в иностранной валюте – 361,402 млрд. долларов; в национальной валюте – 102,982 млрд. долларов) на 01.01.2009г. – 479,823 млрд. долларов (в иностранной валюте – 396,741 млрд. долларов; в национальной валюте – 83,082 млрд. долларов) на 01.01.2010г. – 466,294 млрд. долларов (в иностранной валюте – 381,178 млрд. долларов; в национальной валюте – 85,115 млрд. долларов) на 01.01.2011г. – 488,537 млрд. долларов (в иностранной валюте – 393,168 млрд. долларов; в национальной валюте – 95,369 млрд. долларов) на 01.01.2012г. – 538,884 млрд. долларов (в иностранной валюте – 410,226 млрд. долларов; в национальной валюте – 128,658 млрд. долларов) на 01.01.2013г. – 636,421 млрд. долларов (в иностранной валюте – 458,694 млрд. долларов; в национальной валюте – 177,726 млрд. долларов) на 01.01.2014г. – 728,864 млрд. долларов (в иностранной валюте – 541,902 млрд. долларов; в национальной валюте – 186,962 млрд. долларов) на 01.01.2015г. – 599,901 млрд. долларов (в иностранной валюте – 492,777 млрд. долларов; в национальной валюте – 107,124 млрд. долларов) на 01.01.2016г. – 518,489 млрд. долларов (в иностранной валюте – 435,271 млрд. долларов; в национальной валюте – 83,217 млрд. долларов) на 01.01.2017г. – 511,752 млрд. долларов (в иностранной валюте – 401,221 млрд. долларов; в национальной валюте – 110,531 млрд. долларов) на 01.01.2018г. – 518,445 млрд. долларов (в иностранной валюте – 380,107 млрд. долларов; в национальной валюте – 138,338 млрд. долларов) на 01.01.2019г. – 455,073 млрд. долларов (в иностранной валюте – 342,468 млрд. долларов; в национальной валюте – 112,605 млрд. долларов) на 01.01.2020г. – 491,418 млрд. долларов (в иностранной валюте – 341,722 млрд. долларов; в национальной валюте – 149,696 млрд. долларов) на 01.01.2021г. – 467,859 млрд. долларов (в иностранной валюте – 339,657 млрд. долларов; в национальной валюте – 128,202 млрд. долларов) на 01.04.2021г. – 459,306 млрд. долларовСаша Генерозова (Кравченко)ВСЕ умные!!! А назовите политика, который заменит Путина? Сами то что сделали для страны, своего города или хотя бы улицы или дама? НИЧЕГО! Только хаять и можете!Саша Генерозова (Кравченко)забыли 2000 - ные годы? Полная разруха! А щас!!! Денег ВСЕ хотите, только зарабатывать не можете и не хотите!Виктор ОнегинВ июле дал Медведеву указание решить пенсионный вопрос,а с феврале Медведев был "повышен в должности" и отстранён от власти.Началось продвижение путинских кадров и арест воров о власти.То есть благодаря пенсионной реформе,ослабло влияние на внутреннею политику олигархической власти.Брать в долг у МВФ вешать себе хомут на шею.При наведение законного порядка в стране не надо будет ни у кого занимать.Иван НаблюдательБезграмотное натягивание совы на глобус.Алексей СмирновСамая откровенная ложь, из тех что были в оправдание этого преступления.igor smirnowвсе по геббельсуВалерий ШтутинРассчитывали больше денег в казну приобрести, опять провалились. Я думаю, многие согласились бы (по крайней мере те, кто еще вполне трудоспособен) пожить без пенсии несколько лет, поработать, если бы знали и были уверены, что пенсия в итоге будет достойная, на нее можно будет не только кормиться, но и отдыхать, в том числе и на курортах. Но этой уверенности ни у кого нет, да и власти этого не обещают, просто говорят: "Денег нет, может так чего наскребем!". Пенсионный фонд наоборот, стремится уменьшить пенсию под любым предлогом, вплоть до того, что не включает в стаж годы работы на советском предприятии, которые исчезли вместе с СССР. Если обратиться к ним, то предлагают самим "доказать", что ты в те годы не бездельничал, а хорошо работал.Владимир ФедоровичЗначит чтобы построить заводы надо взять деньги поднять пенсионный возраст а затем забрать завод в частную собстенность и жить припеваючи.У нас государствнного ничего не осталось.Все разграбили.Валерий ПресняковА кто будет работать на этом заводе?А кто будет платить налоги? Обыкновенные люди! Вот для меня лучше ещё пять лет работать за 35 тыс руб чистыми в коллективе,чем эти пять лет сидеть одному дома на пенсию в 15 тыс.Работаю в ООО.сергей дружкинзажрался царь со своими дружками едросами-идиотами!вячеслав рюминКто просил мошенников залезать в кабалу МВФ? Не правительство ли Медведева, считай Путина. Почему все население нищает, а воры и жулики ликуют. Вся Московская мразь оборзела настолько, что считает население челядью, обслугой господ.nestor 19Экономика в стране стабильная -народ нищает,олигархи богатеютВалерий ПашнинНу не хотят твердолобые ничего понимать, а может быть и не твердолобые, а сторонники либералов-русофобов?Алексей СмирновПоделитесь. возможно Ваши мысли об этом преступлении станут откровением для " твердолобых", и они воспримут ущемление своих прав как манну небесную.петр камПомнится,мвф рекомендовал и повышение коммунальных платежей произвесть.Это зачем,чтобы тоже "бизнес"не пострадал?Блин,какой же заботливый,все о"бизнесе"печется...Интересно,когда о народе думать начнет.А вам"простым"людям из статейки хочется сказать,"поздравляю соврамши".Татьяна ПетровскаяЧто за бред? Все эти кредиты осели в карманах высокопоставленных воров, вместо того, чтобы потрясти их, - он взял и сделал все за счет налогоплательщиков. Можно было же заткнуть и ВМФ, и все остальные финансовые дырыАлександр СивакЗаныли маргинальчики, завыли либердосы. Не нравится когда их выводят на чистую водицу)))Александр СивакХорошая статья!! И все правда!! Нельзя рассуждать просто, о сложных проблемах. Это касается "диванных умников" знающих все на свете.Юрий Наконечныйкак оказывается все просто: все можно списать на "рекомендации МВФ"Алексей СафроновСовершенно обоснованное решение Правительства России о повышении пенсионного фонда (причём менее значительное, чем в других странах), которое на самом деле, как изложено в статье, имеет всеобщую мировую тенденцию из-за увеличения продолжительности жизни.... К тому же, все тех кто сегодня упорно хаит эту реформу, ещё вчера её хвалили и даже требовали этого.ННиктоПочему путин поднял пенсионный возраст?, как он говорит - потому что - потому, потому что пенсионеры для него лишние нахлебники, отработанный материал так сказать, хотя и живёт и пользуется сам всем тем что пенсионеры своим трудом создавали, сам то он ничё не создал а только разрушил и продал всю страну, не хватает отбросам элитки разным ротенбергам, абрамовичам, вексельбергам и всяким другим отмороженным на дворцы и яхты, и твоя мировая тенденция очередные помои, потому как там продолжительность выше намного и зарплаты с пенсиями в разы больше, там даже безработные получают больше чем у нас работающие. и условия труда ни в какое сравнение, к тому же наши работяги отчисляют в пенсионный фонд 22% от зарплаты, а если человек умрёт раньше выхода на пенсию то все его отчисления путин и его гоп компания забирает себе а не передаётся как в цивилизованных странах по наследству...!,, и хватит свою гнилую пропоганду тут лить в уши.Комментировать
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