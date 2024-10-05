Профессор Мойсеяк: две ложки малинового варенья повысят уровень энергии

Профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Марина Мойсеяк напомнила в беседе с RT, что малиновое варенье традиционно считается средством, обладающим профилактическим и лечебным эффектом при простуде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии