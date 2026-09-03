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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Козлов: «Шанхаю» поставлена задача – как минимум попасть в плей-офф. Должна поменяться философия. Лав обозначил: то, что было раньше, сейчас неприемлемо»

Ассистент главного тренера « Шанхай Дрэгонс » Вячеслав Козлов рассказал о приглашении в клуб и задачах команды в предстоящем сезоне КХЛ .

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