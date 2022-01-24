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Политолог дал оценку отъезду дипломатов США из Украины

Политолог дал оценку отъезду дипломатов США из Украины

Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, «сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России».

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