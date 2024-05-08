Россиянам сообщили, что меньшая пенсия может быть из-за неучтенного в СФР стажа

Гражданину России может быть начислена меньшая пенсия из-за недостаточного учета трудового стажа в Социальном фонде, а также работы без официального трудоустройства с отсутствием начисления страховых взносов.
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