На «Тавриде» 150 реконструкторов воссоздадут Невскую битву

10 сентября в рамках фестиваля «Таврида.Арт» реконструкторы из 16 регионов России устроят рыцарский турнир и впервые воссоздадут Невскую битву в Крыму с использованием вооружения и облачения воинов той эпохи, а также конного ударного отряда.