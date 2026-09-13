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Цены на какие продукты начнут отслеживать в России с 2027 года

Цены на какие продукты начнут отслеживать в России с 2027 года

Как сообщает 13 сентября ТАСС, российское правительство утвердило перечень из 24 продуктов питания, цены на которые будут мониторить начиная с 1 января 2027 года.

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