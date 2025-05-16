Пропавшую в горах американку нашли живой спустя две недели

Женщины выживала две недели в горах в штате Калифорния, пока её не обнаружил случайный человек.В США нашли живой 27-летнюю женщину, которая отправилась одна путешествие на электровелосипеде с прицепом и палаткой в горы округа Фресно, штат Калифорния.
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