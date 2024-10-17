Советская комета. Харламову не было равных на льду. Как он стал самым великим хоккеистом в истории СССР?

Героями 1960-х в СССР были космонавты. Их любили, ими гордились, с них брали пример. В следующем десятилетии космос уже не вызывал столь живого интереса, и вектор всенародного обожания сдвинулся в сторону героев спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии