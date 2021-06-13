А что кроме Евро-2020? Павлюченкова проиграла «Ролан Гаррос», в фигурном катании – 4 (!) каминг-аута, драка в НБА и другие новости

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости субботы из мира другого спорта: В финалах «Ролан Гаррос» проиграли все выходцы из России: Анастасия Павлюченкова – чешке Барборе Крейчиковой (по ходу турнира отыгравшей матчбол), юниорка Эрика Андреева – еще одной чешке Линде Носковой, а в мужских парах представляющие Казахстан Александр Бублик и Андрей Голубев – хозяевам корта Эрберу и Маю Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в доминирующем стиле победил Марвина Веттори и защитил пояс.
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