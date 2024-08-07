Размер не имеет значения? 6 мифов о мужской и женской сексуальности

Миф №1 – мужчины полигамны, а женщины моногамны Он добавляет, что потребность в сексе не зависит от пола, это зависит от конституции человека и, если провести честный опрос, то возможно женщине нужно будет больше партнеров и больше разнообразия, чем мужчине.