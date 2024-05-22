На Харьковском направлении военнослужащие украинской армии сдаются в плен. "Мне надоела эта кровопролитная война между двумя братскими народами.
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На Харьковском направлении военнослужащие украинской армии сдаются в плен. "Мне надоела эта кровопролитная война между двумя братскими народами.