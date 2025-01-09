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Царьград

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Под Курском не получилось. Зеленский запускает новое "шоу". В главных ролях – сплошь первые лица

Под Курском не получилось. Зеленский запускает новое "шоу". В главных ролях – сплошь первые лица

Зеленский прибыл на совещание стран-союзников в Рамштайне в Рим. После очередного тотального провала украинского "контрнаступа" в направлении к Большому Солдатскому, Курская область, и.

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