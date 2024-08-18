Эксперт из Санкт-Петербурга рассказал, как можно решить проблему ливневок в Барнауле

Андрей Кимков уверен, что это очень проблема, которую не так просто решить Решить проблему с ливневыми канализациями, в таких крупных городах как Барнаул, можно только при комплексном подходе властей и застройщиков.
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