Эксперт рассказал, как отличить сливочное масло от подделки

Диетологический миф о том, что сливочное масло вредит организму и фигуре, победоносно развеян. Но как быть, если магазины подсовывают подделку? Бутерброд пластилином вниз? Напомним: Россельхознадзор в популярных торговых сетях Симферополя в конце прошлого года нашёл фальсифицированное масло сразу нескольких торговых марок.