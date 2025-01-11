Эксперт рассказал, как отличить сливочное масло от подделки

Диетологический миф о том, что сливочное масло вредит организму и фигуре, победоносно развеян. Но как быть, если магазины подсовывают подделку? Бутерброд пластилином вниз? Напомним: Россельхознадзор в популярных торговых сетях Симферополя в конце прошлого года нашёл фальсифицированное масло сразу нескольких торговых марок.
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