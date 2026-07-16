Климатолог назвал главную причину аномальной жары в Европе

Причиной рекордных температур в Европе стало вытеснение привычного океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь, рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.
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