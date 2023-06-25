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В США развалился мост, не выдержав веса проходящего по нему поезда

В США развалился мост, не выдержав веса проходящего по нему поезда

В штате Монтана на северо-западе США сход с рельсов грузового поезда привел к обрушению железнодорожного моста, в результате несколько цистерн с нефтепродуктами рухнули в реку Йеллоустоун, жертв нет, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.

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