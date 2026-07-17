Жизнь на освобожденных территориях 17 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Новости Херсонской области» 12:06 В Херсонской области в этом году строятся 72 площадки по проекту «Российское село» и госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
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