Двое москвичей погибли под поездом на станции «Матвеевская»

Трагедия произошла на станции «Матвеевская» Киевского направления МЖД. Здесь погибли двое мужчин.В Москве на станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги под поезд попали два пассажира.
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