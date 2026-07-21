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Поражён ключевой объект газотранспортной инфраструктуры Украины (ВИДЕО)

Поражён ключевой объект газотранспортной инфраструктуры Украины (ВИДЕО)

Армия Россия нанесла удар по ключевому объекту газотранспортной инфраструктуры Украины. По имеющимся данным, FPV-дроны нанесли удары по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

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