В Татарстане с начала года выявили 274 коррупциогенных фактора в документах

За первые пять месяцев текущего года Министерство юстиции Республики Татарстан выявило 274 коррупциогенных фактора в 133 муниципальных нормативных правовых актах, из которых на сегодняшний день 71 были устранены.
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