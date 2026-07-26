«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Лейпцигом» о трансфере Диоманде (Бен Джейкобс)

«Реал» приблизился к приобретению вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. По информации инсайдера Бена Джейкобса, мадридский клуб достиг принципиальной договоренности с «Лейпцигом» о переходе 19-летнего футболиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии