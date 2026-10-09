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ДумаТВ

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Разворотнева рекомендовала жильцам МКД провести энергоаудит

Разворотнева рекомендовала жильцам МКД провести энергоаудит

Жильцам многоквартирных домов рекомендуется коллективно провести диагностику здания — энергоаудит, заявила депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

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