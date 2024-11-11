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Китай

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Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Италии

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в Пекине провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, заявив, что обеим странам следует вместе строить прекрасный мир, отличающийся гармоничным сосуществованием.

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