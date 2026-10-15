БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад мечтает «доразвалить империю» – главное из выступления президента РФ на «Валдае»

Запад мечтает «доразвалить империю» – главное из выступления президента РФ на «Валдае»

Дмитрий РОДИОНОВ Тема прошедшего 28 сентября – 1 октября в Национальном центре «Россия» XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» была обозначена как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?» В нем приняли участие представители 40 стран мира, включая США, Британию, Францию, Германию.

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