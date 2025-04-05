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Царьград

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"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Миннесоту" 3:1 в матче НХЛ в Нью-Йорке

"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Миннесоту" 3:1 в матче НХЛ в Нью-Йорке

"Нью-Йорк Айлендерс" победил "Миннесоту Уайлд" со счетом 3:1 в матче НХЛ. Основными героями стали Кейси Сизикас, Симон Хольмстрем и Ноа Добсон, выступившие в Нью-Йорке.

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