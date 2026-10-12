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Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз

Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз

Прирост числа украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Евросоюзе, после ужесточения правил её предоставления сократился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем.

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