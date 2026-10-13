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Царьград

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Экологи назвали 3 родника с чистой водой и 4 опасных источника

Экологи назвали 3 родника с чистой водой и 4 опасных источника

В Мытищах из семи проверенных родников только три — Красная Горка, Троицкое и Пироговский № 1 — соответствуют санитарным нормам, тогда как в остальных выявлены превышения железа, марганца, повышенная жёсткость или бактерии группы кишечной палочки.

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