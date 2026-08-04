БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Андрей Бунич: Рост наличности? Так финансисты сами в этом виноваты

Андрей Бунич: Рост наличности? Так финансисты сами в этом виноваты

Почему «живые деньги» безопаснее и удобнее Евгений Берсенев Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press Материал комментируют: Андрей Бунич На российском рынке ощущается нехватка ликвидности, причем происходит это в том числе из-за ухода бизнеса в наличность, заявил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Государство живёт за счёт ростовщиков, которые мешают развитию экономики? А как же Путин-экономист и все его советники?
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