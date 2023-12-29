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Объемы поставок российской нефти Западу упали в десять раз: убытки Евросоюза

Объемы поставок российской нефти Западу упали в десять раз: убытки Евросоюза

Экспорт российских углеводородов практически полностью переориентирован с западного на восточное направление.

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