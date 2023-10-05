Госдума рассмотрит поправки в закон о выборах президента

Кардинальных изменений в законы вносить не планируется.фото: mos.ru--> Поправки в закон о выборах президента России внесены в Госдуму, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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