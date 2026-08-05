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«Это убить вообще страну». Собянин осудил призывающих мобилизовать всю экономику для войны

«Это убить вообще страну». Собянин осудил призывающих мобилизовать всю экономику для войны

Мэр Москвы, член «Единой России» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей», заявил, что успех в военных действиях невозможен без устойчивой экономики и сохранения мирной жизни в стране.

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