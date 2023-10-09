Куда сходить: интересные мероприятия 10 октября в Крыму

СПЕКТАКЛЬ Севастопольский театр им. А. В. Луначарского (Севастополь, пр. Нахимова, 6) «Мой добрый папа», 6+ 10 октября, 19:00 Счастливое детство маленького Пети проходило в солнечном Приморске на берегу моря, его окружали добрые и светлые люди.