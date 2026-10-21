Еврокомиссия (ЕК) больше не будет обсуждать возможность использования замороженных российских активов в депозитарии Euroclear для финансирования Украины, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 21 октября в бельгийском парламенте, выступая перед Федеральным консультативным комитетом по европейским делам, пишет бельгийская газета The Brussels Times.