Герой России рассказал о первых днях СВО

Герой России майор Игорь Юргин, который после участия в специальной военной операции (СВО) занял пост врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, рассказал о первых днях боевых действий на Украине.
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