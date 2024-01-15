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Для кого на самом деле качает миллиарды Wildberries и кто нам пудрит мозги про скромную и бездомную Бакальчук

Для кого на самом деле качает миллиарды Wildberries и кто нам пудрит мозги про скромную и бездомную Бакальчук

Пожар на складе Wildberries в питерских Шушарах, вызвал много кривотолков и вновь заставил задаться вопросом, а кто, собственно говоря такая Татьяна Бакальчук, которая числиться собственником крупнейшей в России компании по онлайн-продажам? Ведь согласитесь, довольно странно, что в северной столице, прямо перед носом местных властей, функционировал огромный склад площадью в 11 футбольных полей без соответствующих на то разрешений.

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Комментарии
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Александр
Подозрительно всё чаще и чаще наши чиновники от власти беспокоятся о чужих деньгах. Блогеров, артистов, владельцев маркетплейсов и т.д. видать жаба душит и желание отнять и поделить. Даже противно читать. Эти хоть ничего не приватизировали, а заработали сами, как могли. Оставьте их в покое и займитесь теми, кто завладел нахаляву добром народным!
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