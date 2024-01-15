Для кого на самом деле качает миллиарды Wildberries и кто нам пудрит мозги про скромную и бездомную Бакальчук

Александр

Подозрительно всё чаще и чаще наши чиновники от власти беспокоятся о чужих деньгах. Блогеров, артистов, владельцев маркетплейсов и т.д. видать жаба душит и желание отнять и поделить. Даже противно читать. Эти хоть ничего не приватизировали, а заработали сами, как могли. Оставьте их в покое и займитесь теми, кто завладел нахаляву добром народным!