Для кого на самом деле качает миллиарды Wildberries и кто нам пудрит мозги про скромную и бездомную Бакальчук

Пожар на складе Wildberries в питерских Шушарах, вызвал много кривотолков и вновь заставил задаться вопросом, а кто, собственно говоря такая Татьяна Бакальчук, которая числиться собственником крупнейшей в России компании по онлайн-продажам? Ведь согласитесь, довольно странно, что в северной столице, прямо перед носом местных властей, функционировал огромный склад площадью в 11 футбольных полей без соответствующих на то разрешений.
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