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Для сохранения здоровья и молодости — стояние на аппликаторе Кузнецова расскажу, что у меня из этого получилось

Я думаю, что многим из нас знакомы аппликатор Кузнецова (его почему-то ещё называют тибетским, хотя изобретатель наш человек — как его только не используют, в основном конечно для поддержания и сохранения здоровья, некоторые, лёжа на таком коврике, даже засыпают и неплохо справляются с ….

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