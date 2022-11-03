В отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Нижегородское» начался монтаж видеонаблюдения

Электродепо БКЛ «Нижегородское» будет обслуживать 30 составов «Москва-2020». Фото: Ю. Иванко, пресс-служба мэра и Правительства МосквыГотовность здания отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Нижегородское» в районе Лефортово оценивается в 95%.