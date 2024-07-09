В Приморье мужчины считают брюнеток самыми эффективными в работе

Каждый четвертый мужчина-руководитель из Владивостока считает, что брюнетки работают эффективнее. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины-руководители и представители экономически активного населения, работающие под руководством женщины, сообщает PRIMPRESS.