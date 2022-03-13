Зуб сделал передачу во 2-м матче подряд. У него 3 хита и 3 блока за 22:26 против «Чикаго»

Артем Зуб сделал голевую передачу во 2-м матче подряд. Защитник «Оттавы» отличился в игре чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:6), ранее – против «Сиэтла» (4:3 ОТ).

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