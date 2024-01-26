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  • Евгений Бут
    Я служил строчку и потом поступил в военное училище, служил офицером, знаю, что такое дедовщина, и могу четко сказать...Армейская «дедовщ...
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Приемные дети, семья, судебные тяжбы: Вся правда про родных и близких Джеки Чана

Приемные дети, семья, судебные тяжбы: Вся правда про родных и близких Джеки Чана

В последнее время одной из вирусных фотографий в Интернете стала картинка с Джеки Чаном и подписью о том, что актер усыновил 10 сирот, взял под опеку 50 китайских детей, содержит стипендиатов, финансирует лечение детей, больных раком, да и в принципе весьма щедрый и добрый малый.

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