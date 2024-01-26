Приемные дети, семья, судебные тяжбы: Вся правда про родных и близких Джеки Чана

В последнее время одной из вирусных фотографий в Интернете стала картинка с Джеки Чаном и подписью о том, что актер усыновил 10 сирот, взял под опеку 50 китайских детей, содержит стипендиатов, финансирует лечение детей, больных раком, да и в принципе весьма щедрый и добрый малый.