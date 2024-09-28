Томенко провел рабочую встречу с генконсулом Узбекистана по вопросам сотрудничества

Регион активно торгует с республикой и развивает кооперацию в агропромышленном комплексе Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с генеральным консулом Узбекистана Асламом Акбаровым в Новосибирске, где политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.