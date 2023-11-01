Bloomberg: США и Израиль обсуждают ввод многонациональных сил в Газу

Global Look Press/IMAGO/FADI AMUN Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность ввода многонациональных сил на территорию сектора Газа после того, как там будет уничтожено палестинское движение ХАМАС.
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